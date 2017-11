»

(Lien direct) NIGHT DEMON (Heavy Metal) va sortir une édition spécialed e son dernier opus Darkness Remains pour ses fans européens. Darkness Remains - Expanded Edition paraîtra le 12 janvier 2018 à l'occasion de la tournée des Américains avec Accept. Tous les détails:



CD1



Original Master

1-WELCOME TO THE NIGHT 3:51

2-HALLOWED GROUND 3:53

3-MAIDEN HELL 2:43

4-STRANGER IN THE ROOM 4:09

5-LIFE ON THE RUN 3:34

6-DAWN RIDER 3:22

7-BLACK WIDOW 3:26

8-ON YOUR OWN 3:27

9-FLIGHT OF THE MANTICORE (instrumental) 4:06

10-DARKNESS REMAINS 5:31

Bonus Material

11-TURN UP THE NIGHT (Black Sabbath cover version) 3:25

12-WE WILL ROCK YOU (Queen cover version) 2:58

13-LIFE ON THE RUN (instrumental/alternate studio take) 3:28

14-FLIGHT OF THE MANTICORE (instrumental/demo version) 4:06



CD2



Bright Lights Mix

1-WELCOME TO THE NIGHT 2:42

2-HALLOWED GROUND 3:24

3-MAIDEN HELL 2:45

4-STRANGER IN THE ROOM 4:10

5-LIFE ON THE RUN 3:36

6-DAWN RIDER 3:23

7-BLACK WIDOW 3:27

8-ON YOUR OWN 3:29

9-FLIGHT OF THE MANTICORE (instrumental) 4:09

10-DARKNESS REMAINS 5:21

Track by Track Audio Commentary

1-WELCOME TO THE NIGHT 4:23

2-HALLOWED GROUND 3:27

3-MAIDEN HELL 2:48

4-STRANGER IN THE ROOM 3:47

5-LIFE ON THE RUN 3:39

6-DAWN RIDER 2:45

7-BLACK WIDOW 3:13

8-ON YOUR OWN 2:13

9-FLIGHT OF THE MANTICORE 3:33

10-DARKNESS REMAINS 5:34



On Tour 2017:



08.11.GB-Edinburgh - Bannermam's

09.11.GB-Glasgow - Nice N Sleazy

10.11.GB-Southampton - The Firehouse

11.11.GB-London - The Dev

12.11.GB-Newcastle - Trillions

13.11.GB-Belfast - Voodoo

14.11.IRE-Dublin - On The Rocks

16.11.D-Mannheim - 7er Club



On Tour with ACCEPT 2018:



12.01.18 D-Hamburg - Mehr! Theater

13.01.18 D-Filderstadt - Filharmonie

14.01.18 D-Munich - Tonhalle

16.01.18 D-Leipzig - Haus Auesee

17.01.18 D-Berlin - Huxleys

19.01.18 D-Geiselwind - Event Zentrum

20.01.18 CZ-Zlin - Euronics

21.01.18 HU-Budapest - Barba Negra

23.01.18 I-Milano - Live Club

24.01.18 CH-Zurich - Komplex

26.01.18 E-Barcelona - Razzmatazz

27.01.18 E-Madrid - La Riviera

28.01.18 E-Bilbao - Santana 27

30.01.18 F-Saint Etienne - Le Fil

01.02.18 F-Paris - Élysée Montmartre

02.02.18 D-Saarbrücken - Garage

03.02.18 CH-Lausanne - Les Docks

04.02.18 D-Frankfurt - Batschkapp

06.02.18 NL-Eindhoven - Effenaar

07.02.18 B-Antwerp - Trix

08.02.18 GB-London - Koko

09.02.18 D-Oberhausen - Turbinenhalle

11.02.18 DK-Copenhagen - Vega

12.02.18 NO-Oslo - Rockefeller

14.02.18 SE-Gothenburg - Trädgårn

15.02.18 SE-Stockholm - Cruise

17.02.18 FI-Turku - Logomo



Festivals 2018



18.-20.05.D-Gelsenkirchen - Rock Hard Festival

02.08.-04.08.D-Wacken - Wacken Open Air