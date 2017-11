»

(Lien direct) WITCHERY (Blackened Thrash) a mis en ligne une "lyric video" pour le titre "Welcome, Night" tiré du prochain album des Suédois, I Am Legion? qui sort le 10 novembre via Century Media. Tracklist:



01. Legion

02. True North

03. Welcome, Night

04. Of Blackened Wing

05. Dry Bones

06. Amun-Ra

07. Seraphic Terror

08. A Faustian Deal

09. An Unexpected Guest

10. Great Northern Plague

11. The Alchemist