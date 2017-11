»

(Lien direct) DECAYING (Death Metal) vient d'annoncer la sortie de son nouvel album To Cross The Line pour le 18 janvier prochain via FDA Rekotz. Le tracklisting et un premier extrait sont déjà disponibles :



1. To Cross The Line

2. From Shield To Storm

3. Nothing Is Free

4. The End Justifies The Means

5. Decadence

6. Crucial Factor

7. The First Objective

8. Futile Effort



To Cross The LIne by Decaying