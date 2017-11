»

(Lien direct) DEVOURING STAR (Black Metal) et CAECUS (Black/Death Metal) ont collaboré ensemble à un split intitulé Apostasis. Celui-ci sortira au format 10" durant l'hiver 2018 via Terratur Possessions Records. Le tracklisting est le suivant :



Face A:

01. Apostasis (collaboration entre DEVOURING STAR et CAECUS)



Face B

02. A Pale Monument (DEVOURING STAR)

03. Ascend To The Void (CAECUS)



Deux extraits sont disponibles. Le premier ci-dessous et le second en cliquant ici.