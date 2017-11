»

(Lien direct) DESOLATE SHRINE (Death Metal) intitulé Deliverance From The Godless Void s'écoute désormais en intégralité via le lecteur Bandcamp ci-dessous. Celui-ci sort aujourd'hui sur Dark Descent Records.



01. The Primordial One

02. Lord Of The Three Realms

03. Unmask The Face Of False

04. The Waters Of Man

05. The Graeae

06. Demonic Evocation Prayer

07. The Silent Star

08. ...Of Hell



Deliverance from the Godless Void by Desolate Shrine