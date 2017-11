»

(Lien direct) CÉNOTAPHE (Black Metal) s'apprête à sortir un mini-album intitulé Horizons. Celui-ci sera disponible au format vinyle via Kuunpalvelus Records. Voici le tracklisting :



I. Ce qui souffre, ce qui suinte

II. Le crachat sur l'offrande

III. Bourreaux et suppliciés

IV. Entre quatre cierges de cire et de sang

V. Aspic