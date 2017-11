»

(Lien direct) AOSOTH (Black Orthodoxe) intitulé V: The Inside Scriptures s'écoute en intégralité ci-dessous. Celui-ci sortira le 17 novembre sur Agonia Records.





01. A Heart To Judge

02. Her Feet Upon The Earth, Blooming The Fruits Of Blood

03. The Inside Scriptures

04. Premises Of A Miracle

05. Contaminating All Tongues

06. Silver Dagger And The Breathless Smile