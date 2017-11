»

(Lien direct) BRODY'S MILITIA (Thrash Metal) va sortir le 15 décembre via Horror Pain Gore Death Productions une compilation intitulée Early Days qui contiendra les EPs Violence Solves Some Things et Brody's Militia Hates You, le split avec Widespread Bloodshed, des splits EPs et des morceaux de différentes compilation. Les détails:



1. The Devil Rides Shotgun

2. Useless

3. The Bulldozer

4. Busted Wide Open

5. Pull The Plug

6. Aim For The Head

7. The Shitlist Goes Ever On

8. Not Laughing With You

9. This Party Sucks

10. MRR Is CIA

11. Bourbon Assault

12. Daisy Cutter

13. Skull Collector

14. Hard Candy Cock

15. Conflict Religion

16. War Aesthetic

17. Ghoul

18. Brain Dead

19. Let Them Eat Slogans

20. Into Extinction

21. Deserved Results

22. Critical Human Condition

23. Worldwide Genocide

24. Commit Suicide

25. Coffee Fueled Killing Spree

26. Skull Collector

27. Idiot Fury

28. Never Trust

29. Social Disengagement

30. Not Macho

31. I Wanna Be A Poser

32. Peta Can Eat Me

33. Total War On You

34. Bourbon Legends

35. Weeping Willow

36. Severe Head Trauma

37. Thin Skin And Virgin Ears

38. Obliterate

39. World War Whatever

40. Closed Casket Future

41. Bastard Sons Of Bickle

42. Punk Rock Porn Shop

43. One More Whiskey Hymn

44. Better Luck Next Time

45. Who's The Nazi Now

46. Global Distortion Never Die

47. Kneel Down

48. Sledge Bearer

49. Where Buzzards Dare

50. Earth's Dead

51. Summon Nyarlathotep

52. Don't Look Back

53. Idiot Parade

54. No Unity

55. Goddamn You

56. Violence Solves Some Things

57. Salt In The Wound

58. Worm

59. Thanks For Shit

60. Fuck All Y'All