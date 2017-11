»

(Lien direct) OBLIVION (Death Metal Technique) intitulé The Path Towards... s'écoute en intégralité ci-dessous. Ce dernier est apparu avant-hier sur Unique Leader Records. Voici le tracklisting :



01. Intro

02. Dominion

03. Mechanistic Hollow

04. Concrete Thrones

05. Awaiting Autochthon

06. Holders Of The Sword

07. Harsh Awakening

08. It Has Become

09. Zenith

10. Under A Dead Sun

11. Outro



The Path Towards... by Oblivion