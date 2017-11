»

(Lien direct) PERDITION WINDS (Black Metal) sortira son nouvel opus Transcendent Emptiness le 8 décembre via Hellthrasher Productions. Un nouvel extrait, "Saints Of The Deathfields" est en écoute sur Bandcamp. Tracklist:



1. Of Smoke And Mirrors

2. Malicious Seed

3. Saints Of The Deathfields

4. Saturnial Void

5. Venus Rising

6. Asphyxiation

7. Impious Frontier

8. Outro