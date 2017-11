»

(Lien direct) UNEARTH (Metalcore) intitulé The Oncoming Storm va être réédité en vinyle le 26 janvier prochain via Metal Blade Records. Voici les quelques spécificités de pressage/couleurs :



- 180g Black Vinyl

- orange-brown marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

- "flame" splattered vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

- pumpkin orange marbled vinyl (US exclusive - ltd. 300)

- root beer marbled vinyl (US exclusive - ltd. 300)

- gold / black split vinyl (US exclusive - ltd. 700)



01. The Great Dividers

02. Failure

03. This Lying World

04. Black Hearts Now Reign

05. Zombie Autopilot

06. Bloodlust Of The Human Condition

07. Lie To Purify

08. Endless

09. Aries

10. Predetermined Sky

11. False Idol