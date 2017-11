»

(Lien direct) HYPERION (Heavy Metal) a sortir son 1er full-length Dangerous Days via Fighter Records (division heavy de Xtreem Music). Du son sur Bandamp. Tracklist:



1. Ultimatum

2. Dangerous Days

3. Incognitus

4. Ground and Pound

5. Forbidden Pages

6. The Killing Hope

7. The Grave of Time

8. Hyperion