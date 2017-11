»

(Lien direct) SARINVOMIT (Black/Thrash) aura pour titre Malignant Thermonuclear Supremacy et sortira le 1 février sur Deathrune Records. Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "One Trillion Megaton".



01. Perishing In Eternal Void

02. One Trillion Megaton

03. Mass Grave Planet

04. Evaporation In Mushroom Cloud

05. Splendid Radioactive Particles

06. Sarinvomit

07. Destructive Solar Flare



Malignant Thermonuclear Supremacy by Sarinvomit