(Lien direct) BARSHASKETH (Black Metal) et OUTRE (Black Metal) sortent aujourd'hui via Third Eye Temple et Blut & Eisen Productions un split intitulé Sein / Zeit. Ce dernier se découvre en intégralité ci-dessous :



01. Being (Barshasketh)

02. Time (Outre)

03. Only True Believers (Outre)