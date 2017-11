»

(Lien direct) STARSOUP est sorti le 20 novembre 2017 via Metalism Records. Son titre : Castles Of Sand. Vous pouvez l'écouter sur la page Bandcamp du label. Le single "Your World Is Dead" est une référence très appuyée à la saga de Stephen King, La tour Sombre. Voici ce qu'en dit son auteur, Alexey Markov :



Alexey Markov a écrit : I needed to write an epic western, and it seems I succeeded, cause it instantly takes you to the prairie. I wanted to make it really, really song, but in the end I decided not to lengthen it for the sake of length. It's good enough this way, atmospheric, melodic and, I very much hope, epic. Enter the Dark Tower, Gunslinger! This was the last song to be recorded and we finished "Castles of Sand" with it.