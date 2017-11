»

(Lien direct) MORTIS MUTILATI (Black Metal) intitulé The Stench Of Death sortira le 1er janvier en autoproduction. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Echoes From The Coffin". Voici le tracklisting :



01. Nekro

02. Echoes From The Coffin

03. Crevant-Laveine

04. Regards D'outre Tombe

05. Onguent Mortuaure

06. Portrait Ovale

07. Homicidal Conscience (feat. Devo Andersson)

09. Invocation A La Momie

10. L'odeur du Mort

11. Ecchymoses