»

(Lien direct) MORBID ANGEL (Death Metal) vient de dévoiler un extrait de son nouvel album Kingdoms Disdained qui sortira le 1er décembre via Silver Lining Music. Celui-ci se découvre dans la suite de cette news avec le tracklisting :



1. Piles Of Little Arms

2. D.E.A.D.

3. Garden Of Disdain

4. The Righteous Voice

5. Architect And Iconoclast

6. Paradigms Warped

7. The Pillars Crumbling

8. For No Master

9. Declaring New Law (Secret Hell)

10. From The Hand Of Kings

11. The Fall Of Idols