(Lien direct) FEARED (Death/Thrash) dans lequel on retrouve notamment Ola Englund (The Haunted) et Kevin Talley (ex-Dying Fetus, ex-Misery Index, ex-Suffocation...) a récemment publié une vidéo pour le titre "Your Black Is My White". Ce morceau est issu de Svart, leur nouvel album à paraître le 8 décembre prochain en autoproduction.



01. När Allt Blir Svart

02. King Of The Dead

03. Hate Mantra

04. My Next

05. In I dimman

06. Your Black Is My White

07. Engines Of Death

08. The Mare

09. Blodspår