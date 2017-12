»

(Lien direct) HEIDEVOLK (Folk / Viking Metal) vient de dévoiler un extrait de son nouvel album Vuur Van Verzet qui sortira le 12 janvier via Napalm Records. Celui-ci se découvre dans la suite de cette news avec le tracklisting :



1. Ontwaakt

2. A Wolf In My Heart

3. Onverzetbaar

4. Yngwaz Zonen

5. Britannia

6. The Alliance

7. Tiwaz

8. Het Oneindige Woud

9. Gungnir

10. Woedend

11. Het Juk der Tijd

12. Drink op de Nacht (Bonus Track)

13. Een Wolf in mijn Hart (Bonus Track)