(Lien direct) PERSECUTORY (Black / Thrash) intitulé Towards The Ultimate Extinction sera également édité au format vinyle dans les mois à venir. Sortie prévue à la mi-2018.



01. Pillars Of Dismay

02. Towards The Ultimate Extinction

03. Till Relentless Salvation Comes

04. Along The Infernal Hallways

05. Awakening The Depraved Era

06. Hegemony Of The Ruinous Impurity

07. Maelstroms Of Antireligious Chaos



Towards The Ultimate Extinction by PERSECUTORY