»

(Lien direct) FU MANCHU (Stoner) aura pour titre Clone Of The Universe et sortira le 9 février sur At The Dojo Records. Voici le tracklisting :



01. Intelligent Worship

02. (I’ve Been) Hexed

03. Don’t Panic

04. Slower Than Light

05. Nowhere Left To Hide

06. Clone Of The Universe

07. Il Mostro Atomico