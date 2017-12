»

(Lien direct) CANDLE (Heavy Metal) sortiront leur premier album intitulé The Keeper's Curse le 21 février sur Fighter Records. Découvrez l'artwork signé ainsi qu'un premier extrait avec le titre "The Secret" en écoute ci-dessous. Voici également le tracklisting :



01. Intro

02. The Secret

03. Light At The En

04. Frozen With Fear

05. Betrayal

06. Dancing Lights

07. Embraced By Darkness

08. No Peace For My Soul

09. Vengeance