(Lien direct) SENTIENT HORROR (Death Metal) sortira le 30 mars un nouvel EP intitulé The Crypts Below. Il sera disponible via Testimony Records. Au programme, quatre nouveaux titres ainsi qu'une reprise de Edge Of Sanity. Le mixage est actuellement en cours par Damian Herring et le mastering sera réalisé par Dan Swanö.



01. Enter Crypts Below

02. Bled Dry By The Night

03. Hatchet Crimes

04. Hell Marked

05. Darkday (Edge Of Sanity Cover)