(Lien direct) Hellhound, le nouvel album du groupe de Metalcore Géorgien SCRATCH THE FLOOR est sorti aujourd'hui. Vous pouvez découvrir le single "At The Edge" ci-dessous.



Tracklist :

1. At The Edge

2. Rage

3. Deadlock

4. Reject

5. Hellhound

6. Rebellion

7. Book

8. Stand Up For Yourself

9. Out From Me

10. Where It Ends





SCRATCH THE FLOOR (Metalcore)