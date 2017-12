»

(Lien direct) MARE COGNITUM (Black Metal Atmosphérique) va rééditer son premier album The Sea Which Has Become Known (sorti initialement en 2011) pour le début de l'année prochaine via I, Voidhanger Records (pour le Cd) et chez Fallen Empire Records (pour le Vinyl). Il peut se réécouter via le lien suivant :



The Sea Which Has Become Known by Mare Cognitum