(Lien direct) EKTOMORF (Soulfly du Pauvre) sortira son nouvel album Fury le 16 février prochain via AFM Records. En attendant du son le tracklisting est déjà disponible :



1. The Prophet Of Doom

2. AK 47

3. Fury

4. Bullet In Your Head

5. Faith And Strength

6. Infernal Warfare

7. Tears Of Christ

8. Blood For Blood

9. If You’re Willing To Die

10. Skin Them Alive