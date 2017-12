»

(Lien direct) FRACTAL UNIVERSE (Progressive Death Metal) présente sa nouvelle vidéo live, interprétant Engram of Decline en intégralité lors de sa release party au Gueulard+ de Nilvange. Les prochaines dates du groupe nancéen:



16/12/17 : L'Entrepôt - Arlon (BE)

20/01/18 : Damned Soul Fest - Bomal-sur-Ourthe (BE)

26/01/18 : MCP Apache - Fontaine-l'Evêque (BE)

16/02/18 : Le Millenium - Hagenau (FR)

17/02/18 : Le Temps Perdu - Bar-le-Duc (FR)

23/02/18 : Le Zinor - Montaigu (FR)

27/02/18 : Rock'n Eat Live - Lyon (FR)

28/02/18 : Café Français - Vesoul (FR)

02/03/18 : Mondo Bizarro - Rennes (FR)

02/06/18 : Plein Air de Rock - Jarny (FR)