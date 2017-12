»

(Lien direct) ATARAXY (Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de son nouvel album Where All Hope Fades qui sortira le 16 février via Dark Descent Records. L’ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Absurdity Of A Lost Cosmos

2. A Matter Lost In Time

3. One Last Certainty

4. As Uembras D’o Hibierno

5. The Mourning Path

6. The Blackness Of Eternal Night



Where All Hope Fades by Ataraxy