(Lien direct) TRIBULATION (Death Metal) vient de dévoiler un nouveau morceau à travers le clip de "Lady Death" disponible ci-dessous. Celui-ci a été réalisé par Robert Piel. Ce titre figurera également sur un single deux titres dont la face B exclusive verra la participation d'Anna von Hausswolff (en plus d'une autre collaboration présente cette fois-ci sur l'album). Down Below sortira le 26 janvier sur Century Media.



01. The Lament

02. Nightbound

03. Lady Death

04. Subterranea

05. Purgatorio

06. Cries From The Underworld

07. Lacrimosa

08. The World

09. Here Be Dragons

10. Come, Become, To Be (Bonus Track)