(Lien direct) MINNERIKET (pour faire un mini tennis) sortira son nouveau full-length Anima Sola le 2 janvier. Du son sur Bandcamp. Tracklist:



1. Tro, håp og kjærlighet

2. An all too human heart

3. When life gets sick the dead grow strong

4. I am the Serpent Son

5. Between infinity and melancholy

6. Det lyset jeg ikke kan se

7. Sorger er tyngst i solskinn

8. Alle hjerter banker ei

9. Smerte, skjønnhet og Satan

10. Time for Suicide