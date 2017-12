»

(Lien direct) ULTRA VOMIT (Metal parodique) et Display Of Power (tribute band de Pantera). Le détail de la soirée:



Concerts :

- ULTRA VOMIT (Parodic Metal - Fr - Show spécial Hellfest)

- DISPLAY OF POWER (Pantera Tribute - Esp)

- GROUPE LOCAL (tba)

- DJ (tbc)



Animations :

- CONCOURS DE AIR GUITAR

- PHOTOBOOTH INTERACTIF

- PROJECTION VIDEO HELLFEST

- KARAOKE METAL DE MANARD

- MERCHANDISING EXCLUSIF



Surprises :

- Des cadeaux et goodies offerts pour les participants

- Du merch et 3 Pass 3 jours Hellfest à gagner