(Lien direct) SATAN (Black Metal / Punk) et NECRODANCER ("Funeral Grunge") feront tournée commune en février. Voici les dates du Love In A The Void Tour :



Jeudi 8 - Montpellier à The Black Sheep

Vendredi 9 - Toulouse

Samedi 10 - DISPONIBLE

Dimanche 11 - Bordeaux

Lundi 12 - DISPONIBLE

Mardi 13 - Rennes

Mercredi 14- Nantes

Jeudi 15 - DISPONIBLE

Vendredi 16 - Lyon au Warmaudio (release party du groupe BLIND TORTURE KILL (Chaos Hardcore)) : https://www.facebook.com/events/150515858849540

Samedi 17 - Marseille