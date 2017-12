»

(Lien direct) DESTRUCTION (Thrash). Proposées dans des versions remasterisées, ces rééditions concernent les disques suivants :



- Sentenced To Death (1984)

- Infernal Overkill (1985)

- Eternal Devastation (1986)

- Mad Butcher (1987)

- Release From Agony (1987)

- Cracked Brain (1990)

- Live Without Sense (1989)