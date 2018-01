»

(Lien direct) THE GREAT OLD ONES (Black Metal) vient d'annoncer son départ son groupe. Le communiqué officiel est à lire ci-dessous :



Jeff Grimal : "Chers Amis, Après tant d’années passées avec The Great Old Ones, j’ai pris la décision d'arrêter l'aventure. Ce fut pour moi une expérience très enrichissante que je garderai longtemps en mémoire. Cette initiative me trottait dans la tête depuis quelque temps. Elle n’est pas pour des raisons négatives mais tout simplement pour aller vers d’autres horizons artistiques. Malgré tout, je continuerai à créer les artworks pour le groupe, car notre amitié est inébranlable. J’ai passé des années merveilleuses avec eux, des souvenirs intenses par tous les concerts et les personnes que j’ai rencontrées. Tout cela restera gravé dans mon cœur et je leur souhaite une grande réussite musicale."



Benjamin Guerry : "C'est bien sûr avec une certaine tristesse que nous vous annonçons le départ de Jeff de The Great Old Ones.

Mais il y a des éléments que nous ne pouvons contrôler, particulièrement lorsqu'un choix est strictement personnel. Jeff a besoin de se recentrer sur ses propres projets, comme Spectrale, dont le fabuleux premier album est sorti il y a peu, et que nous vous invitons fortement à (re)découvrir. Si son départ n'influencera pas la composition et l'écriture des textes, nous perdons tout de même une de nos voix, et plus personnellement, la première personne m'ayant rejoint dans l'aventure le jour où j'ai décidé que TGOO ne serait pas un one-man band. J’assurerai donc désormais seul les parties vocales, aidés bien sûr de mes acolytes pour les backing, et un nouveau guitariste viendra rejoindre nos rangs, The Great Old Ones restant un groupe à trois guitares. Soyez rassuré, nous nous séparons bien sûr en excellents termes, d'ailleurs sur les chapeaux de roue avec la magnifique tournée de décembre dernier. Bien évidemment, et ceci fort d'une volonté commune, nous continuerons à travailler ensemble pour les artworks, l'art sublime de Jeff étant depuis le début au centre de la partie visuelle du groupe. De plus, le line-up actuel est extrêmement soudé, remonté à bloc pour repartir sur les routes afin de vous proposer des shows toujours plus intenses. Nous lui souhaitons une bonne continuation, et de la réussite dans tous ses projets, qu'ils soient de vie, musicaux, et artistiques de manière générale. Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne année, merci à tous pour votre soutien, préparez-vous à nous retrouver plus forts que jamais."