(Lien direct) NERVOSA (Thrash Metal) a annoncé débuter l'enregistrement pour un troisième album, qui fera suite à leur Agony paru en 2016 :

"It's almost 2018!

And 2018 is the year we're recording a new album... Aaaaand our drummer Luana Dametto is already practicing"



La vidéo qui était jointe peut-être visionnée ici : http://www.facebook.com/femalethrash/videos/1509084579139981/