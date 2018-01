»

(Lien direct) BHL (Black Metal) et KALLATHON (Black Metal) ont réalisé un split paru le 1er janvier, en digital, chez Crepúsculo Negro. Camino de Guerra est en écoute sur Bandcamp :



CN-33 BHL / Kallathon "Camino de Guerra" by Crepusculo Negro



Les versions matérielles (cassette, CD et vinyle) verront le jour durant l'hiver 2018 via Crepúsculo Negro et Iron Bonehead Productions.