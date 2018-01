»

(Lien direct) THE CROWN (Death Metal) vient de dévoiler un extrait de son nouvel album Cobra Speed Venom qui sortira le 16 mars prochain via Metal Blade Records. Un premier extrait et le tracklisting se découvrent ici :



1. Destroyed By Madness

2. Iron Crown

3. In The Name Of Death

4. We Avenge!

5. Cobra Speed Venom

6. World War Machine

7. Necrohammer

8. Rise In Blood

9. Where My Grave Shall Stand

10. The Sign Of The Scythe

11. Nemesis Diamond (Bonus Track)

12. The Great Dying (Bonus Track)

13. Ride The Fire (Bonus Track)



Cobra Speed Venom by The Crown