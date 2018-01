»

(Lien direct) The Lights Of This Earth Are Blinding, le nouvel album de CENTURIES (Hardcore/Crust) sortira le 26 janvier sur Southern Lord Records. Découvrez un nouvel extrait avec le titre "The Endless Descent".



01. The Lights Of This Earth Are Blinding

02. Wooden Hands

03. Bygones (Soundcloud)

04. Soil

05. A Bow Across A String

06. The Climb

07. The Endless Descent

08. May Love Be With You Always

09. Fury

10. Nul Orietur