(Lien direct) VOIDHANGER (Black/Thrash/Death Metal) vient de dévoiler les détails de son nouvel album Dark Days Of The Soul qui sortira chez Agonia Records le 2 mars prochain. Un premier extrait et le tracklisting se découvrent ici :



1. Dark Days Of The Soul

2. Death Wish

3. Naprzód Donikąd!

4. High On Hate

5. Man Of Dark Secrets

6. The Void Is Where The Heart Is

7. War Is Certain, Peace Is Not

8. Hailing The Devil In Me