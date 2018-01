»

ALGHAZANTH (Black Metal Symphonique) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Eight Coffin Nails qui sortira le 31 mars via Woodcut Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Self-Exiled

2. Facing The North

3. Aureate Water

4. The Upright Road

5. At Their Table

6. The Foe Of Many Masks

7. Twice Eleven

8. Pohjoinen

9. To Flames The Flesh