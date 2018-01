»

(Lien direct) MOURNFUL CONGREGATION (Funeral Doom/Death) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de son nouvel album The Incubus Of Karma qui sortira 23 mars via Osmose Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Indwelling Ascent

2. Whispering Spiritscapes

3. The Rubaiyat

4. The Incubus Of Karma

5. Scripture Of Exaltation And Punishment

6. A Picture Of The Devouring Gloom Devouring The Spheres Of Being