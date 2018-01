»

(Lien direct) ULVEGR (Black Metal Puissant) sortira son nouvel album Vargkult le 30 janvier prochain via Ashen Dominion. En attendant du son le tracklisting est déjà visible ci-dessous :



1. Rune Ice Frozen Hatred

2. The End Is Near

3. Cold Graves Breathing Beast

4. Death Is Our Law

5. Cutting Off Your Thorat

6. All The Sheep To The Slaughter

7. We Remember The Blood