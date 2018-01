»

(Lien direct) Attrition, le nouvel album de SALEM (Heavy Metal/Hard Rock) sortira le 23 février sur Dissonance Records. Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "Taking Control". VOici le tracklisting :



01. Attrition

02. Black And White

03. I'm The One

04. Lest We Forget

05. My Only Son

06. Sights Of Wonder

07. Stay With Me

08. Taking Control

09. Warning Signs

10. We Are The Gods

11. Isolation