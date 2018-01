»

(Lien direct) NECROPHOBIC (Black/Death) vient de mettre en ligne le tracklisting et un premier extrait de son album Mark Of The Necrogram qui sortira le 23 février sur Century Media. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Mark Of The Necrogram

2. Odium Caeum

3. Tsar Bomba

4. Lamashtu

5. Sacrosanct

6. Pesta

7. Requiem For A Dying Sun

8. Crown Of Horns

9. From The Great Above To The Great Below

10. Undergången