(Lien direct) SPECTRAL (Technical Progressive Death Metal, Roumanie) sortira son 1er album Neural Correlates of Hate le 12 mars sur Loud Rage Music. Un 1er extrait, le morceau-titre, vient d'être dévoilé. On y retrouve Romain Goulon à la batterie et des guests de Christian Muenzner (Necrophagist, Obscura, Alkaloid) et Calin Paraschiv (Pestilence, Necrovile). Trackist:



Artificial Storage (03:51)

Ashes to Dust (08:46)

Nihilist (03:55)

Empathy (04:22)

Neural Correlates of Hate (02:56)

Hallucinatory Authorization (08:14)

Hatred (01:58)

Divided We Fall (04:14)

Into the Further (05:23)