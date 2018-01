»

(Lien direct) KILL-TOWN DEATH FEST reprend du service. Un KTDF VI -THE RESURRECTION aura donc lieu à Copenhague du 6 au 9 septembre 2018. Voici la liste des premiers groupes annoncés :



– BLOOD INCANTATION (us)

– DEMILICH (fin)

– GRAVE MIASMA (uk)

– HOODED MENACE (fin)

– NECROT (us)

– PHRENELITH (dk)

– PISSGRAVE (us)

– REPTILIAN (no)

– RIPPIKOULU (fin)

– TRIUMVIR FOUL (us)

– VENENUM (d)

– WORMRIDDEN (jp/dk)



600 places ont été mises en vente. Pour acquérir un pass, rendez-vous sur ce site.