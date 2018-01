News » Les news du 24 Janvier 2018 News Les news du 24 Janvier 2018 fall of summer - Rotting Christ - Varathron - Accu§er - Norrhem » (Lien direct) FALL OF SUMMER 2018 n'aura pas lieu, l'organisation vient de l'annoncer via le communiqué suivant :



"Suite à une année 2017 aussi réjouissante qu' éprouvante et pendant laquelle nous avons été mis à mal par la météo tous autant que nous sommes (orga, bénévoles, festivaliers, artistes...), la fatigue accumulée de ces 4 années de labeur, en plus de nos travails quotidiens respectifs, s'est fait ressentir de manière plus importante que les années précédentes.



2017 aura été autant un succès de fréquentation - avec plus de 20% d'évolution par rapport à 2016 - qu'une très lourde épreuve météorologique entraînant de très importants frais de réparations du site et un ralentissement des chiffres du bar qui ont faussé tous les pronostics de l'édition. Tous ces éléments, cumulés à la grande fatigue des équipes dont l’activité principale n’est pas le Fall of Summer et à certaines modifications de l'île de loisirs qui rendront à l'avenir l'installation du festival plus coûteuse et compliquée, nous forcent à constater que si nous souhaitons continuer à offrir un évènement fait avec la passion et l'exigence qu'il mérite, nous avons besoin de lever le pied cette année et de ne pas faire d’édition 2018.



Le Fall of Summer s'est toujours voulu un évènement humain, honnête et sans entourloupe pour lequel nous nous investissons avec passion depuis 4 ans maintenant pour clore la saison des festivals dans les meilleures conditions possibles. Depuis le début nous avons été à l’écoute de vos remarques (camping, nourriture, sanitaires…) pour améliorer l'expérience du festival et que vous puissiez profiter au maximum des concerts.



Nous pensons que forcer le destin et nous précipiter dans l'organisation d'une édition cette année serait un excès de fierté mal placée et en tant que personnes rationnelles, nous préférons travailler à vous offrir plus tard un évènement bien pensé et de qualité, plutôt que de foncer tête baissée juste pour faire une édition cette année absolument.



L'exigence artistique et musicale a toujours été au centre de notre engagement et c'est pour cette vision que nous ne baissons pas les bras et travaillons à vous proposer également d’autres événements entre temps pour faire jouer les groupes auxquels nous croyons . Cependant, nous avons effectivement besoin de temps pour nous recentrer sur l'essentiel, changer certains points de l'organisation du Fall of Summer et revoir certains aspects financiers afin de pouvoir continuer à vous proposer un évènement de qualité.



Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension et votre soutien. Pour ceux qui désirent nous soutenir, continuez à suivre cette page et ce que nous allons vous proposer par la suite, achetez du merchandising si vous voulez nous soutenir financièrement et portez-le avec fierté pour nous soutenir moralement, mais surtout continuez à être curieux musicalement et à soutenir les groupes qui ne sont pas forcément mis sur le devant de la scène par des campagnes publicitaires, pour que la scène reste forte, variée et en bonne santé sans sombrer dans l’oligarchie musicale !



A très vite !"

» (Lien direct) ROTTING CHRIST (Black Metal Orchestral Ritualiste) vient de dévoiler le tracklisting de son best-of Their Greatest Spells qui sortira le 23 mars via Season Of Mist, et contiendra également un inédit. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The Sign Of Prime Creation

2. Athanati Este

3. Non Serviam

4. King Of A Stellar War

5. Nemecic

6. Grandis Spiritus Diavolos

7. Art Of Sin

8. Dying

9. Archon

10. Serve In Heaven

11. Astral Embodiment

12. After Dark I Feel

13. Sorrowfull Farewell

14. In Yumen-Xibalba

15. Elthe Kyrie

16. Cold Colours

----------------

1. The Sign Of Evil Existence

2. Fgmenth Thy Gift

3. Ze Nigmar

4. Phobo's Synagogue

5. Demonon Vrosis

6. ...Pir Threontai

7. Kata Ton Daimona Eaytoy

8. Among Two Storms

9. Semigod

10. Welcome To Hel

11. A Dynasty From The Ice

12. Shadows Follow

13. Forest Of N’gai

14. Feast Of The Grand Whore

15. Exiled Archangels

16. Saturn Unlock Avey’s Son

17. I Will Not Serve

» (Lien direct) VARATHRON (Black Death) a dévoilé le tracklisting et un teaser de son nouvel album Patriarchs Of Evil qui sortira le 27 avril via Agonia Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Tenebrous

2. Into The Absurd

3. Luciferian Mystical Awakening

4. Saturnian Sect

5. Remnants Of The Dark Testament

6. Hellwitch (Witches Gathering)

7. Orgasmic Nightmares of the Arch Desecrator

8. Ouroboros Dweller (The Dweller of Barathrum)





» (Lien direct) ACCU§ER (Groove/Thrash Metal) vient de dévoiler un nouvel extrait de son album The Mastery qui sortira ce vendredi via Metal Blade Records. 'Catacombs' se découvre ci-dessous :





» (Lien direct) NORRHEM (Black Metal) sera de retour le 29 mars prochain avec un premier album intitulé Vaienneet Voittajat à paraître sur Darker Than Black Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Sota".



01. Voittoon Tai Kuolemaan

02. Voima Ja Kunnia

03. Kadotuksen Sudet

04. Sota

05. Pohjan Tulet

06. Vaienneet Voittajat I

07. Vaienneet Voittajat II

08. Musta Lippu Yhdistää





VOIR AUSSI Les news du 23 Janvier 2018

Mammoth Grinder - Kill-Town Death Fest - Atrament

AJOUTER UN COMMENTAIRE