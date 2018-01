»

(Lien direct) SOUNDS LIKE HELL qui vient d'ouvrir ses adhésions pour 2018. Ci-dessous le communiqué officiel:



"Sounds Like Hell Productions, association loi 1901 spécialisée dans l'organisation de concerts Metal sur Lyon et sa région, ouvre ses adhésions pour l'année 2018 !



Depuis 2016, près de 900 personnes ont adhéré à l'association qui gère Sounds Like Hell Productions. L'argent récolté aura permis à l'association de financer une partie du loyer de son premier local. L'équipe a enfin pu bénéficier de réelles conditions de travail après 7 ans de collaboration à distance et ça change tout ! Les fonds collectés grâce aux adhésions ont également permis l'achat d'une partie du matériel vidéo nécessaire à la création de leur propre chaîne Youtube, Let's Go Backstage, lancée en 2016, ainsi que le financement d'un local de stockage en 2017, afin de libérer de l'espace de travail dans son bureau et l'investissement dans du nouveau matériel de cuisine pour élever le standing d'accueil des artistes.



Pour 2018, année des 10 ans de l'association, celle-ci a entre autres prévu de lancer sa première ligne de merchandising !



Les adhésions pour 2018 viennent d'ouvrir !



Adhérer à notre association THE ROCKING GONES qui gère Sounds Like Hell Productions c'est 7,00 € à l'année civile qui donne droit :

Au tarif réduit sur TOUS les concerts que nous organisons,

A une newsletter privilégiée,

A l'accès au groupe Facebook privé spécialement réservé à nos adhérents où sera partagé du contenu exclusif autour de notre association.



Pour adhérer tout de suite c'est ici ! N'hésitez pas à partager le lien : http://bit.ly/adhésions-slh.



La carte d'adhérent est envoyée très rapidement par courrier.



Sinon, un bureau dédié aux adhésions sera également ouvert lors des concerts organisés par l'association !



Premier rendez-vous pour bénéficier du tarif adhérent 2018 : le 29 janvier 2018 au Warmaudio pour le concert de MISS MAY I, FIT FOR A KING, VOID OF VISION et CURRENTS !!!



SOUTENIR LA SCENE METAL,

SOUTENIR LA SCENE LOCALE

ENSEMBLE. WE ROCK LYON.



L'équipe de Sounds Like Hell Productions"



L'adhésion à Sounds Like Hell Productions donne accès au tarif réduit sur TOUS ces concerts (offre valable sur Yurplan.com)



Lundi 29 janvier // MISS MAY I + FIT FOR A KING + guests @ Warmaudio #metalcore

(16,49€ au tarif adhérent au lieu de 18,00€ au tarif normal)



Mardi 6 février // ROTTING CHRIST + CARACH ANGREN + SVART CROWN @ CCO #blackmetal

(20,49€ au lieu de 23,00€)



Mercredi 14 février // THE FACELESS + guests @ Warmaudio #deathmetaltechnique

(19,49€ au lieu de 21,80€)



Dimanche 18 février // THERION + IMPERIAL AGE + guests @ Ninkasi Kao #metalsymphonique

(24,49€ au lieu de 26,99€)



Dimanche 25 février // KORPIKLAANI + ARKONA + guests @ Transbordeur #folkmetal

(27,55€ au lieu de 29,70€)



Mardi 13 mars // SAMSARA BLUES EXPERIMENT + guest @ CCO #rockpsyché

(19,49€ au lieu de 22,90€)



Vendredi 16 mars // OBITUARY + guests @ CCO #thrashmetal

(24,49€ au lieu de 26,89€)



Dimanche 25 mars // ANGRA + OPERATION: MINDCRIME + guests @ Ninkasi #metalprogressif

(24,49€ au lieu de 27,00€)



Mardi 24 avril // HELLFEST WARM UP avec ULTRA VOMIT @ Ninkasi Kao #hellfest

(18,49€ au lieu de 20,00€)



Samedi 5 mai // SLH fête ses 10 ans ! @ CCO #anniversairemetal

(18,49€ au lieu de 20,00€)