(Lien direct) STORM UPON THE MASSES (Brutal Death) vient de dévoiler la pochette de son premier opus qui se nommera The Ones Who Came Back et qui sortira le 23 mars 2018 sur le label français Dolorem Records. L’artwork a été réalisé par l’artiste Daemorph (Avulsed, Acranius, The Black Dahlia Murder). L’album a été mixé et masterisé par Stefano Morabito au 16th Cellar Studios (Hour of Penance, Fleshgod Apocalypse, Hideous Divinity). Tracklit :



1. Cyclonic Entity - 04:29

2. Last Rite - 02:56

3. Rising Darkness - 04:08

4. Skullfucked - 02:47

5. Savorless Sadistic Ritual - 03:14

6. Assault Inferior Domain - 03:56

7. Regenerate to Annihilate - 02:53

8. Storm of Rapture - 04:05

9. The Arrival - 02:10

10. The Ones Who Came Back - 02:25

11. Sworn to Blasphemy – 3:49