»

(Lien direct) NAPALM DEATH (Grind Death) a dévoilé le tracklisting de sa compilation intitulée Coded Smears And More Uncommon Slurs, qui sortira le 30 mars via Century Media.



1. Standardization

2. Oh So Pseudo

3. It Failed To Explode

4. Losers

5. Call That An Option?

6. Caste As Waste

7. We Hunt In Packs

8. Oxygen Of Duplicity

9. Paracide (Gepøpel cover)

10. Critical Gluttonous Mass

11. Aim Without An Aim

12. An Extract (Strip It Clean)

13. Phonetics For The Stupefied

14. Suppressed Hunger

15. To Go Off And Things (Cardiacs cover)

----------------------------------------------------------------

1. Clouds Of Cancer / Victims Of Ignorance

2. What Is Past Is Prologue

3. Like Piss To A Sting

4. Where The Barren Is Fertile

5. Crash The Pose (Gauze cover)

6. Earthwire

7. Will By Mouth

8. Everything In Mono

9. Omnipresent Knife In Your Back

10. Lifeline (Sacrilege cover)

11. Youth Offender

12. No Impediment To Triumph (Bhopal)

13. Legacy Was Yesterday

14. Outconditioned (Despair cover)

15. Atheist Runt

16. Weltschmerz (Extended Apocalyptic Version)